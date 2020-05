Auch im Mai erlässt die Stadt Neustadt Eltern jene Beiträge, die für die Krippen- und Hortbetreuung anfallen würden. Das gilt auch für jene Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Betroffen davon sind alle Einrichtungen, die im Kindertagesstättenbedarfsplan ausgewiesen sind. Außerdem werden in den kommunalen Kitas im Mai keine pauschalierten Beiträge für das Mittagessen erhoben. Wegen der Corona-Pandemie sind die Kindertagesstätten in Neustadt weiterhin für den Regelbetrieb geschlossen und bieten nur eine Notbetreuung an.