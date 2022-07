Das Durchfahrtsverbot für Motorräder im Elmsteiner Tal hat die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße am Sonntag wieder überwacht. Es gilt in der Zeit vom 1. April bis zum 31. Oktober an Wochenenden und Feiertagen. Innerhalb einer Stunde kontrollierten die Beamten sieben Motorradfahrer, welche die Strecke unberechtigt befuhren. Sie erhielten eine entsprechende Strafe. Die jährliche Sperrung war laut Polizei beschlossen worden, da sich in der Vergangenheit in diesem Streckenabschnitt eine Vielzahl von Unfällen mit Motorradbeteiligung ereignet hatten. Zu beklagen sei hierbei eine große Anzahl von Verletzungen bis hin zu Todesfällen gewesen. Seit dem Bestehen des Durchfahrtsverbotes lägen die Unfallzahlen in einem konstant niedrigen Bereich, teilt die Polizei mit. Sie kündigt weitere Kontrollen im Elmsteiner Tal an, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer weiterhin zu gewährleisten.