Aufgrund schwerer Verkehrsunfälle in jüngster Vergangenheit sowie einer zunehmenden Anzahl von Beschwerden wegen Lärmbelästigung hat die Polizeidirektion Neustadt am Sonntag das Fahrverhalten von Motorradfahrern genauer unter die Lupe genommen. Unter anderem gab es eine Kontrollstelle an der L499 im Bereich des Forsthauses „Breitenstein“, um das derzeit für Samstage, Sonn- und Feiertage geltende Durchfahrtsverbot im Elmsteiner Tal für Krafträder zu kontrollieren. Entsprechende Verkehrszeichen machen bereits frühzeitig darauf aufmerksam. Zwei Stunden lang wurde kontrolliert, in der Zeit wurden neun Motorradfahrer verwarnt, die die Strecke unberechtigt befuhren, so die Polizei. Auch in den kommenden Wochen und Monaten plant die Polizeidirektion Neustadt vermehrt Kontrollen.