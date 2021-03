Das Dorfbüro im Elmsteiner Rathaus bekommt eine Landesförderung. Die Gemeinde ist eine von drei Kommunen, die den Zuschlag bekommen haben für einen Zuschuss, heißt es in einer Pressemitteilung der Landesregierung. Dorfbüros sind flexibel mietbare Büro-Arbeitsplätze mit technischer Ausstattung und Besprechungsräumen. Damit soll eine Alternative zum Pendeln, aber auch zum Home-Office geschaffen werden. Das Projekt ist in Elmstein bereits mit einfachen Mitteln angelaufen. Seit Ende vergangenen Jahres vermietet die Gemeinde ungenutzte Räume im Rathaus. Was bisher noch fehlte, ist die Ausstattung der Arbeitsräume. Durch die Landesförderung erhält Elmstein nun Beratung und eine Finanzierung in Höhe von bis zu 25.000 Euro für die Einrichtung und bis zu 25.000 Euro pro Jahr für die ersten drei Projektjahre.