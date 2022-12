Elisenlebkuchen sind gar nicht so schwierig herzustellen und eignen sich auch noch zum Backen kurz vor den Feiertagen.

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten, und ich habe noch nicht gebacken. Zugegebenermaßen sind meine Küchenkünste auch nicht gerade für herausragende Weihnachtsgebäck-Variationen bekannt, doch das hält mich dieses Jahr nicht davon ab, es zu versuchen. Um Plätzchen auszustechen, fehlt mir die Geduld. Ich mag Lebkuchen, die mir aber nicht so gelingen, wie sie sein sollten. Für Christstollen und Printen – das traditionelle Gebäck meiner Heimatstadt – ist es schon viel zu spät. Aber Elisenlebkuchen sollten machbar sein.

Ein Blick aufs Rezept zeigt: Sie sind nicht kompliziert. Aber gleich 35 Portionen? Ich habe im ersten Backversuch die Menge auf die Hälfte heruntergerechnet. Gleich vorneweg: Es war lecker, aber ich glaube nicht, dass sie so aussehen sollten. Sie wollten einfach nicht auf der Oblate bleiben. Der Teig war zu flüssig. Im nächsten Versuch habe ich dann die angegebenen Mengen des Originalrezepts verarbeitet. Dann passten Geschmack und Konsistenz wieder zusammen.

Mit Mandeln und Haselnüssen

Und so hat es geklappt: Sechs Eier Größe M mit 180 Gramm braunem Zucker in der Küchenmaschine mit dem Schneebesen schaumig rühren – und ich betone schaumig rühren, damit sich der etwas grobkörnigere braune Zucker auch wirklich auflöst. Je zwei Teelöffel Zimt und Lebkuchengewürz sowie eine gute Prise Salz zugeben und rühren. Wer es gerne süß mag, fügt noch zwei Esslöffel Honig hinzu. Mein Tipp: Jetzt unbedingt von Schneebesen auf Knethaken wechseln. Denn nun kommen 200 Gramm gemahlene Mandeln und 200 Gramm gemahlene Haselnüsse hinzu, die nach und nach untergearbeitet werden sollen. Um die Küchenmaschine nicht an den Rand ihrer Motorleistung zu bringen, sollten die Mengen wirklich mit etwas Geduld hinzugefügt werden.

Anschließend werden noch 200 Gramm Orangeat und 200 Gramm Zitronat zur Masse gegeben, auch wieder portionsweise. Der Teig sollte mittlerweile sehr dicht sein. Auf mehreren, mit Backpapier ausgelegten Blechen werden nun mit etwas Abstand die Backoblaten gelegt. Ich habe nur Oblaten mit einem Durchmesser von 70 Millimeter bekommen. Es gibt auch größere Backoblaten. Kleinere würde ich nicht empfehlen.

Mit Spritzbeutel oder per Hand

Den Backofen mit Ober- und Unterhitze auf 150 Grad einstellen. Laut Rezept soll der Teig entweder mit zwei Löffeln oder einem Spritzbeutel mit großer Tülle kuppelförmig auf die Oblaten aufgehäuft werden. Es gibt sicherlich Könner, die diese Technik beherrschen – ich gehöre nicht dazu. Meine Technik war mit angefeuchteten Händen Teigbällchen zu formen, wie bei Frikadellen, diese platt zu drücken und auf die Oblaten zu setzen. Dabei kann die Größe noch passend nachgeformt werden. Die Backzeit beträgt je nach Größe und Dicke zwischen zehn und zwanzig Minuten. Wenn die Oberfläche trocken ist, dann sind die Elisenlebkuchen fertig.

Ich war mir zunächst unsicher, da das Gebäck sich noch sehr weich anfühlte, doch das ist anfangs schon richtig. Mein nächster Tipp, um den richtigen Moment zum Auskühlen lassen der Elisenlebkuchen zu erwischen: Vor dem Backen fühlen sie sich noch sehr klebrig an, und nach dem Backen sind sie trocken und kleben nicht mehr.

Geschmacklich gelungen

Wenn die Elisenlebkuchen ausgekühlt sind, mit 400 Gramm geschmolzener Kuvertüre bestreichen. Geeignet sind je nach Geschmack zartbittere Kuvertüre oder eine aus Vollmilch. Am Ende werden aus dem Rezept richtig leckere Elisenlebkuchen. Aber ich gebe zu, einen Preis für die perfekte Optik erhält mein Ergebnis nicht. Was soll’s: Im Bauch ist es ja eh dunkel.