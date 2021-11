Ein elfjähriger Junge musste am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge war nach Angaben der Polizei gegen 15.50 Uhr in der Karolinenstraße mit seinem Fahrradunterwegs. Als eine 27-jährige Frau mit ihrem Auto in die Schillerstraße einbog, übersah sie den Jungen, der über den Fußgängerüberweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.