Elf neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt Bad Dürkheim seit Mittwoch registriert: acht im Landkreis Bad Dürkheim und drei in der Stadt Neustadt. Damit bleibt im Landkreis DÜW die Corona-Warnstufe Orange bestehen. Das heißt, dass in den vergangenen sieben Tagen 35 und mehr Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner gezählt wurden. Im Kreis beträgt diese Zahl aktuell 42, in Neustadt 18. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 96 aktive Infektionen bekannt, 78 von ihnen leben im Kreisgebiet, 18 haben ihren Wohnort in Neustadt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts DÜW insgesamt 639 Personen mit dem neuartigen Virus angesteckt: 466 im Kreis, 173 in der Stadt.

Im Landkreis Südliche Weinstraße sind seit Mittwoch zwölf neue Corona-Fälle bekanntgeworden. Bei den neuen Fällen sind auch Schulen in Landau und Bad Bergzabern sowie eine Kindertagesstätte aus Pleisweiler-Oberhofen betroffen. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts SÜW wurde bei insgesamt 331 Menschen eine Covid-19-Erkrankung diagnostiziert.