Bei einer Verkehrskontrolle am Montag zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr in Frankeneck an der Einmündung L499/B39 hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Elf Fahrer missachteten das Stoppschild, sieben trugen keinen Sicherheitsgurt, und zwei erhielten Mängelberichte wegen fehlender Dokumente.