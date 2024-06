Am Samstag überwachte ein siebenköpfiges Experten-Team des Polizeipräsidiums Rheinpfalz beliebte Biker-Strecken in der Region. Bei durchwachsenem Wetter waren aber relativ wenige Motorradfahrer unterwegs. Zu den drei Kontrollorten zählte die L499 zwischen Elmsteiner Tal und Johanniskreuz. Elf Motorradfahrer missachteten die Sperrung der Strecke für Biker an Wochenenden und Feiertagen und wurden verwarnt. Laut Polizei sind bis zum Ende der Motorradsaison weitere Schwerpunktkontrollen geplant.