Noch teilweise gefüllt war ein Gefrierschrank, den Unbekannte ebenso wie einen Kühlschrank illegal in der Neustadter Johann-Casimir-Straße entsorgt haben. Nach Angaben der Polizei wurde sie am Samstag auf den Elektroschrott hingewiesen, nach bisherigen Ermittlungen wurden beide Geräte vermutlich in der Nacht auf Samstag abgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde eingeleitet. Zeugen, die etwas zu den Umweltfrevlern sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.