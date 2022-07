In Weidenthal soll die erste Elektroladesäule für Autos installiert werden. Über den Standort entwickelte sich im Gemeinderat jüngst eine Diskussion. Die Ladesäule solle auf dem Kerweplatz an der Ecke Schul- und Hauptstraße installiert werden, informierte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU). Dies sei ein „sehr unglücklicher Standort“, da dann ein Parkplatz wegfallen würde, so SPD-Fraktionssprecher Rüdiger Wiedemann und Matthias Baumann (SPD). In der Ortsmitte seien Parkplätze ohnehin Mangelware. Und von der Ladesäule hätten nur Auswärtige einen Nutzen, da in Weidenthal kein entsprechender Bedarf bestehe.

Als Standortalternativen regte Baumann die Eisenkehlstraße, das Gelände des ehemaligen Birkenhofs und die Grünfläche bei der Grundschule und der Feuerwehr an. Diese Standorte könnte man in Zukunft für weitere Elektroladesäulen nutzen, doch die erste solle in der Dorfmitte auf dem Kerweplatz stehen, so Thomas Mann, Matthias Dohn (beide FWG) und Volker Kaul (CDU) übereinstimmend. Bei einer Gegenstimme wurde der Standort auf dem Kerweplatz beschlossen.