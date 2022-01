Es hat Patric Forlani durchaus in die Karten gespielt, dass die Corona-Regeln zuletzt nicht verschärft worden sind. Denn so kann er – wie geplant – seine Eislaufbahn vor dem Saalbau in Neustadt bis zum kommenden Sonntag, 30. Januar, geöffnet lassen. Wer also noch ein paar Runden auf den Kufen drehen will, muss sich ranhalten. Auf dem Gelände gilt seit der Öffnung im November die 2G-Regel, für Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren 3G, Jüngere gelten automatisch als genesen oder geimpft. Wie viele Eisläufer dort am Ende ihre Runden gezogen haben werden, darüber hat Forlani noch keinen Überblick.

Winterscheune als Manko

Fest stehe aber: Die Corona-Maßnahmen haben das Geschäft gedrückt. So habe es jede Menge Tage gegeben, so Forlani, an denen mehr als die 600 erlaubten Besucher gleichzeitig auf das Gelände wollten. Die hätten dann abgewiesen werden müssen. Teilweise hätten sich Schlangen bis vor den Saalbau gebildet. Weniger gut kam hingegen das Gastronomieangebot in der Winterscheune an, wo die 2G-plus-Regelung gilt. „Das war ein echtes Manko“, sagt der Betreiber, der insgesamt aber den Umständen entsprechend zufrieden ist mit dem Verlauf. Noch immer sei er froh, dass er – im Gegensatz zum Winter davor – überhaupt öffnen durfte.

Bis einschließlich Freitag öffnet die Eisbahn erst ab 12 und bis 21 Uhr. Am Wochenende bleibt es bei den Zeiten von 11 bis 22 Uhr. Binnen einer Woche muss Forlani die Bahn mitsamt den Ständen dann abbauen, sagt Forlani. Die Frist habe ihm die Stadt gesetzt. „Angebracht wären schon anderthalb bis zwei Wochen. Aber wir bekommen das schon irgendwie hin“, sagt er. Nicht zuletzt bedankt er sich bei Stadt für die Zusammenarbeit.