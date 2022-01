Den Umständen entsprechend zufrieden ist Patric Forlani mit den bisherigen Besucherzahlen auf seiner Eislaufbahn vor dem Neustadter Saalbau. Zwar könnten die Zahlen nicht mit 2019 verglichen werden, doch sei er glücklich darüber, im Gegensatz zum vergangenen Winter überhaupt öffnen zu dürfen. Nach wie vor werden an den Eingängen Impf- und Genesenennachweise kontrolliert, gilt doch die 2G-Regel auf dem Gelände. „Die Leute akzeptieren es mittlerweile“, so Forlani. Dabei sei es schon vorgekommen, dass Besucher weggeschickt werden mussten, wenn sie gar keinen Nachweis oder ihren Impfausweis, aber keinen Personalausweis mit sich geführt hätten: „Da sind wir rigoros.“

Dass nach dem vorzeitigen Aus der Landauer Eislaufbahn mehr Eislaufwillige in Neustadt ihre Runden drehen wollten, beobachte er nicht. „Wir haben aber ein paar Stammgäste aus Landau, die noch immer gerne zu uns kommen, weil unsere Bahn größer ist.“ Die Bahn in der Südpfalz musste vergangenes Wochenende schließen, weil Unbekannte das Kühlmittel abgelassen hatten. Wenn alles gut geht „und die Corona-Bestimmungen so bleiben wie jetzt“, so der Inhaber, ist „Forlanis Eisvergnügen“ vor dem Saalbau noch bis zum 30. Januar geöffnet.