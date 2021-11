Ab auf die Kufen heißt es ab Freitag, 26. November, vor dem Saalbau in Neustadt: Dann wird die Eislaufbahn mit Winterdorf und Almhütte eröffnet. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, hat Betreiber Patric Forlani am Donnerstag alle noch fehlenden Unterlagen eingereicht, sodass der Aufbau genehmigt werden konnte. Derweil verliert Forlani offenkundig keine Zeit: Schon mittags wurde auf dem Daniel-Meininger-Platz fleißig gearbeitet. „Die Stadt freut sich, dass es jetzt doch so schnell klappt“, sagt Pressesprecher Tobias Grauheding. Im Februar müsse die Eislaufbahn wieder abgebaut werden.