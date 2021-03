Mehr als 20 Jahre hat er in Neustadt sein Eis verkauft, erst in der Innenstadt, später in der Roßlaufstraße. Öffnen wird Sergio Fontanella nach dem aktuellen Lockdown nun nicht mehr, zu groß sind die wirtschaftlichen Schäden der vergangenen Monate. „Wir wussten am Schluss einfach nicht mehr weiter“, erzählt Tochter Giulia Fontanella. Mit ihr wäre der Familienbetrieb in die dritte Generation gegangen, „wir haben die Eisdiele ja sehr gerne hier geführt“, betont die junge Frau.

Zwar habe die Familie den ersten Lockdown noch halbwegs gut überstanden, berichtet sie stellvertretend für ihren Vater. Damals seien die Überbrückungshilfen immerhin noch prompt geflossen und die Eisproduktion für die Supermärkte konnte weitergehen. Schon der vergangene Sommer sei dann aber nicht mehr so gut gelaufen wie erhofft und außerdem seien private Schicksalsschläge hinzugekommen, so Fontanella. Ihre Oma sei gestorben und sie war bis zuletzt für das Sortiment an Eistorten, -pyramiden und weitere Kreationen zuständig, die bei Hochzeiten, Geburtstagen und Firmenveranstaltungen gefragt gewesen seien.

Das Genick gebrochen habe der Eisdiele dann die fehlende staatliche Unterstützung seit dem vergangenen Herbst. „Wir hätten bei den weiteren Corona Hilfen Anspruch auf 20.000 Euro pro Monat gehabt, haben bis heute aber keinen Cent davon gesehen“, verdeutlicht Giulia Fontanella. Trotzdem hätten ja etwa die Lager weiter gekühlt werden müssen. „Wir konnten am Ende den Strom nicht mehr bezahlen, die Stadtwerke haben uns den abgestellt und uns ist Supermarktware im Wert von 10.000 Euro weggeschmolzen“, schildert sie. Dementsprechend habe es keine andere Möglichkeit mehr gegeben, als die Eisdiele dauerhaft zu schließen. „Das macht uns wirklich traurig“, betont Fontanella. Gleichzeitig sei die Familie dankbar für die große Anteilnahme und die vielen Nachrichten treuer Kunden, die sie inzwischen schon erreicht habe.