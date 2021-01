In Neustadt werden in diesem Winter keine Menschen mehr auf Kufen übers Eis flitzen. Unternehmer Patric Forlani hat am Freitag mit dem Abbau seiner Schlittschuhbahn vor dem Saalbau begonnen. Bis Ende der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Als Grund führt er die aktuellen Entwicklungen an. Da eine Verlängerung des Lockdowns, gar eine Verschärfung der Beschränkungen im Raum steht, wird er nicht mehr öffnen können. „Es hat keinen wert, die Anlage bis zur Platzübergabe Ende Januar stehenzulassen“, sagt der Böhl-Iggelheimer. Für ihn sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden, sagt Forlani, dessen Eisbahn die vergangenen sechs Jahre zum weihnachtlichen Stadtbild dazugehörte. Da er bislang keinen Cent von den beantragten Corona-Hilfen erhalten habe und sein Veranstaltungskalender bis Sommer leer bleiben wird, stehe er kurz vor der Insolvenz. Forlani wird aber nicht ganz weg sein aus Neustadt. Bis Ende Januar möchte er mit seinem Team das „Winter-Dorf dehääm“ betreiben, wo sie Menschen auf dem Weg zum Bahnhof mit Leckereien wie Bratwurst und Süßwaren versorgen möchten. Forlani hofft nun, dass ihm die Stadt entgegenkommt und erlaubt, die Hütten vor dem Saalbau für eine bestimmte Zeit zusätzlich betreiben zu können, etwa Ende Februar oder im März. Vorausgesetzt, die Infektionslage mache dies möglich.