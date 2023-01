Die Eisbahn am Saalbau ist noch bis Sonntag geöffnet. Die Kundenresonanz war laut Betreiber Patric Forlani gut, auch weil es die einzige Eisbahn in der Region ist. Der Stromabrechnung sieht er mit gemischten Gefühlen entgegen.

Am kommenden Sonntag, 8. Januar, öffnet die Eisbahn von Patric Forlani vor dem Neustadter Saalbau zum letzten Mal in dieser Wintersaison. Seit dem 4. November können sich Schlittschuhbegeisterte aus der gesamten Region auf dem Eis vergnügen. Mit der Resonanz ist Forlani sehr zufrieden.

„Wir sind im weiten Umkreis die einzige wirkliche Eisbahn“, begründet er den großen Zuspruch. In Karlsruhe, Kaiserslautern und auch Frankenthal habe man auf eine Eisbahn verzichtet. Zum Teil sei auf Rollschuhbahnen umgestellt worden. „Und im Hinblick auf die vergangenen Corona-Jahre müssen wir sehr zufrieden sein“, ergänzt er. „Die Kunden kamen nicht nur am Wochenende, sondern tatsächlich sieben Tage in der Woche.“

DJs am Wochenende

Nachmittags tummeln sich die unter 20-Jährigen oder Mütter mit ihren Kindern auf der und um die Eisbahn. Gegen Abend steige der Altersdurchschnitt regelmäßig an, so Forlani. Wie viele Kunden es in dieser Saison waren, kann er noch nicht sagen. Ein Vergleich zu den vorherigen Jahren falle ihm schwer, auch aufgrund der veränderten Marktsituation. Um Strom zu sparen, stellte Forlani die Beleuchtung auf LED um und verzichtete auf Bandauftritte. Am Wochenende unterhielten DJs die Eisbahnbesucher.

Wie hoch der Energieverbrauch insgesamt war, müsse er nun ermitteln und hoffe, dass die zufriedenstellenden Einnahmen durch die gute Kundenresonanz davon nicht aufgefressen würden. In dieser Saison fielen die Neustadter Stadtwerke als Sponsor aus. Um trotzdem starten zu können, fand Forlani einen neuen Sponsor, der jedoch nicht genannt werden will. Er habe keine Verbindung zu Neustadt, sondern wolle Forlani persönlich unterstützen, der in dieser Zeit bereit sei, das Risiko einzugehen.

Forlani hätte gerne verlängert

Gerne hätte Forlani den Eislaufbetrieb in Neustadt verlängert, fand jedoch bei der Stadt dafür keine Zustimmung. „Für die Kinder und Jugendlichen gibt es in Neustadt nichts“, sagt er. Er sehe durchaus die Möglichkeit, im Januar die Eisbahn noch rentabel betreiben zu können. Auch beklagt er in diesen schwierigen Zeiten das mangelnde finanzielle Entgegenkommen der Stadtverwaltung und hofft zukünftig auf eine normale Saison – nicht nur im Hinblick auf die Energiepreise.