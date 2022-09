Ob es in dieser Saison eine Eisbahn am Neustadter Saalbau gibt, ist noch offen. Zwar wirbt Betreiber Patric Forlani bereits für seine Winterattraktion, doch hat er sich noch nicht endgültig dazu entschlossen, die Bahn aufzubauen.

Geworben wird auf den Preislisten, die an der Winzerscheune Forlanis hängen. Der Schausteller ist einer der Beschicker der Haiselscher während des am Freitag eröffneten Deutschen Weinlesefests. Darauf angesprochen, schränkt er ein, dass die Listen schon gedruckt gewesen seien. Angesichts der Energiemangellage und der Tatsache, dass die Stadtwerke Neustadt ihn diese Saison nicht sponserten, sei aber offen, ob die Eisbahn wirklich aufgebaut werde. Er suche derzeit noch nach neuen Sponsoren, so Forlani.

Die Stadtwerke hatten die Anlage stets mit Werbung unterstützt sowie mit verbilligten Strompreisen. Das sei dieses Jahr nicht möglich, so der technische Geschäftsführer Holger Mück auf Anfrage. Die Stadtwerke würden nicht einerseits ihren Kunden wegen der gestiegenen Energiebeschaffungskosten höhere Preise zumuten und andererseits eine Eisbahn mit verbilligten Strompreisen unterstützen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung kann der Betrieb einer Eisbahn nach der aktuellen Gesetzeslage nicht wegen des Energieverbrauchs untersagt werden. Der Betreiber müsse aber das wirtschaftliche Risiko selbst tragen. Sollte es zum Vertrag kommen, behalte sich die Verwaltung vor, dann die Schließung anzuordnen, wenn sich die Situation ändern sollte. Auch das ist eine Unsicherheit, derer sich Patric Forlani durchaus bewusst ist: „Ich weiß ja nicht, was noch kommt, daher ist noch nichts entschieden.“