Daniel Bretz freut sich auf sein Zimmer, das er nächstes Frühjahr im Wohnheim der Lebenshilfe am Harthäuserweg beziehen wird. Die Einweihung des neugebauten Gebäudes muss jedoch verschoben werden.

Für den 26-jährigen Daniel Bretz, der in der Lebenshilfe Werkstatt in Bad Dürkheim arbeitet und bei seinen Eltern in Neustadt lebt, bedeutet das kommende Jahr einen Einschnitt. Seine Mutter Beate berichtet: „Für uns war schon immer klar, dass er einmal sein eigenes Leben führen soll. Die größten Fortschritte macht er immer dann, wenn er von zu Hause weg ist.“ Den Umzug in das neue Wohnheim der Lebenshilfe scheint der junge Mann mit mehreren gesundheitlichen Einschränkungen bereits herbeizusehnen, führt er doch regelmäßig ein Bautagebuch. Auf rund 22 Quadratmetern richtet er bereits gedanklich sein eigenes Reich ein.

In der Mitte der Etage gibt es einen großen Wohnraum und eine große Wohnküche. Die Wohngruppe im zweiten Obergeschoss hat acht Einzelzimmer. Weil die Bewohner auch gemeinsam kochen, wird die Küche zu einem zentralen Ort. Auch die große Dachterrasse und der Außenbereich sind für die 24 Bewohner ein Anziehungspunkt. Im ersten Obergeschoss gibt es eine weitere Achter-WG, im Erdgeschoss ziehen zwei Wohngruppen mit Menschen ein, die an Autismus erkrankt sind.

Einzug im späten Frühjahr 2021

Seit Juli 2019 wird gebaut, aber jetzt droht der Bau ins Stocken zu geraten. „Wir befinden uns in einer ungünstigen Zeit für Handwerker-Angebote“, sagt Architekt Thomas Ritzer beim Richtfest im Harthäuserweg am Donnerstag. Der geplante Einzugstermin Ende Februar lasse sich nicht halten. „Ich wage kaum eine Prognose. Sagen wir vorsichtig spätes Frühjahr“, so Ritzer. Daniel Bretz sowie die weiteren Bewohner müssen sich also noch gedulden. Ihr Sohn wolle nicht alleine zu Hause bleiben, so müsse immer, wenn das Paar einmal eine Auszeit brauche, eine Betreuungskraft gefunden werden, erklärt Beate Bretz.

Für Entlastung sorgen sollen die Betreuer, deren Personalschlüssel sich nach dem individuellen Betreuungsbedarf der Bewohner richtet. Je nach Tageszeit wird das ein Betreuer für drei Bewohner sein. „Die Eltern verbindet doch alle die Sorge, was passiert mit unserem Kind, wenn wir selbst alt werden. Jetzt können sie Verantwortung abgeben“, ist Neustadts Sozialdezernent Ingo Röthlingshöfer überzeugt.

Über halbe Million Euro Mehrkosten

Rund fünf Millionen Euro muss die Lebenshilfe schultern. „Wir haben lange für das Projekt gespart, doch wir leiden unter den Kostensteigerungen von rund 500.000 Euro“, sagt Lebenshilfe-Vorsitzender Heinz Busch. Ursprünglich sollte das Wohnheim nur zweistöckig werden und 16 Bewohnern eine Heimat werden. Doch vom Ministerium kam die Bitte größer zu bauen, „der Bedarf ist zu hoch“.

Um die Kostensteigerungen aufzufangen, hofft Busch auf weitere Spender und Sponsoren. Die Stiftung Gesundheitsfürsorge in Rheinland-Pfalz fördert den Entspannungsraum mit 25.000 Euro. Für den Außenbereich plant Heinz neben einer Rollstuhlschaukel auch ein ebenerdiges Trampolin und einen gepflasterten Rundweg für die Kettcar-Fahrer.

Beate Bretz gewöhnt sich mittlerweile an den Gedanken, dass ihr Sohn auszieht: „Das sehen wir natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sein Auszug wird ein riesiges Loch bei uns reißen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, dass beide Seiten ein eigenes Leben führen können.“