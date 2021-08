Nach einer Bauzeit von fast vier Jahren ist das erste der beiden Mehrfamilienhäuser für Geflüchtete, die die Stadt Neustadt in der Böhlstraße errichtet, fertig. Das zweite Haus soll in wenigen Wochen bewohnbar sein. Der Neubau hat die Stadtpolitik lange beschäftigt.

In der Gemeinschaftsunterkunft mit 38 Wohnungen sollen Familien leben. Etwa 6,6 Millionen Euro zahlt die Stadt für die beiden Neubauten. Jeden Tag ein Umzug steht bis 12. Mai auf dem Programm des Sachgebiets Soziale Hilfen der Stadtverwaltung. 18 Wohnungen sind in dem nun fertigen Gebäude. „Jeden Tag zieht nur eine Familie um, das bringt weniger Stress, und die Corona-Regeln können so besser eingehalten werden“, erklärt Ingrid Eckert. Die Heilpädagogin leitet die Gemeinschaftsunterkunft.

In dem zweiten Gebäude sind zwei Wohnungen mehr; sobald es fertig ist, wird wieder täglich umgezogen. Im vorderen Haus sind neben den 18 Wohnungen das Büro von Eckert und ihrem Kollegen Yousuf Ibrahim und ein Gemeinschaftsraum. Insgesamt ziehen 145 Personen ein, davon sind 76 Kinder, berichtet Andreas Mertel-Rau, Leiter der Abteilung Soziale Hilfen. Die Familien kommen aus Syrien, Afghanistan, Nigeria, Somalia, Aserbeidschan, Iran, El Salvador und Russland.

Juristisches Verfahren gegen Baufirma

Am 13. Juni 2017 wurde die Baugenehmigung erteilt, an dieses Datum kann sich Architektin Nina Heeskens, Sachgebietsleiterin Bauprojekte bei der Stadtverwaltung, genau erinnern. Fertig sein sollten die beiden Gebäude in der zweiten Hälfte des Jahres 2019. Schuld daran, dass es etwa 20 Monate länger dauerte, sei vor allem die Firma, die die Putz- und Stuckarbeiten an der Außenfassade ausführte, sagt Michael Gooss, der gemeinsam mit Heeskens für die Bauleitung verantwortlich ist. Sein Architekturbüro erstellte die Planung. „Es gab Mängel bei den Arbeiten an der Außenfassade“, so Eike Müller, Mitarbeiter im Architekturbüro Gooss. Bei einem privaten Bauvorhaben hätte er der Firma gekündigt, doch bei einem mit öffentlichen Geldern bezahlten Bau sei das ein langwieriges Verfahren, so Gooss. Inzwischen laufe gegen die Firma ein juristisches Verfahren, berichtet Heeskens.

Weil an der Außenfassade nicht weitergearbeitet wurde, seien andere Arbeiten nicht möglich gewesen, erklärt Müller. Und da die Baupreise ständig steigen, hätten die Verzögerungen auch dazu geführt, dass die Gemeinschaftsunterkunft statt der geplanten 5,2 Millionen Euro nun 6,6 Millionen Euro kostet, sagt Gooss.

Alle Wohnungen barrierefrei

Acht Familien haben nach Angaben von Mertel-Rau bisher in Wohnungen gelebt, die die Stadt angemietet hatte und nun aufgegeben werden. Die anderen Familien kommen aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Landwehrstraße. Die sei für Einzelpersonen vorgesehen. Und es gebe nur Gemeinschaftsküchen und -bäder, erklärt Michael Baum, Teamleiter bei der Verwaltung.

In die Zwei-Zimmer-Wohnungen, die 45 Quadratmeter groß sind, sollen alleinerziehende Frauen mit kleinen Kindern einziehen. Drei-Zimmer-Wohnungen, die eine Größe von 55 Quadratmetern haben, sind für Familien und die 93 Quadratmeter großen Vier-Zimmer-Wohnungen für Großfamilien. „Alle Wohnungen haben eine Küche und ein Bad mit Standardausstattung, die großen Wohnungen außerdem eine Gästetoilette. Sie sind alle barrierefrei, zwei sind behindertengerecht“, erläutert die Architektin Heeskens.

Familien finden keine Wohnungen

Müller vom Architekturbüro Gooss verweist darauf, dass beim Bau Umweltaspekte berücksichtigt wurden: So sind die Gebäude gedämmt, haben Flachdächer mit Begrünung, werden mit Fernwärme, die von den Stadtwerken bezogen wird, beheizt. Und für das Niederschlagswasser gibt es Mulden zur Versickerung. Auch eine Außenanlage gehört zu der Gemeinschaftsunterkunft.

Nach Angaben von Unterkunftsleiterin Eckert ist bei etwa 80 Prozent der Familien, die in der Unterkunft leben werden, das Anerkennungsverfahren als Asylbewerber abgeschlossen, sie seien entweder anerkannte Flüchtlinge oder hätten einen Abschiebeschutz. Die Stadt ist für die Unterbringung anerkannter Asylbewerber nicht zuständig, „aber die Familien finden keine Wohnungen“, sagt Eckert.

Erste Kontakte zu Nachbarn

All diese Familien würden seit Jahren in Neustadt leben, seien hier sozialisiert, und die Männer würden arbeiten, betont Eckert. „Wir sind seit 50 Tagen hier“, erzählt etwa das Ehepaar Manla, das mit seiner kleinen Tochter in eine der Wohnungen gezogen ist. Die Frau ist hochschwanger. Das Ehepaar erzählt, dass es wegen des Kriegs aus Syrien geflüchtet ist. „Sehr gut“ sei die neue Wohnung, hier hätten sie ein eigenes Bad und eine eigene Küche, das sei in ihrer bisherigen Unterkunft nicht der Fall gewesen. Wie Baum berichtet, werden die Wohnungen mit gespendeten Möbeln aus dem Möbellager der Stadt eingerichtet.

Es bestünden bereits erste Kontakte zu den Nachbarn, berichtet Mertel-Rau. Sobald die Pandemie-Vorschriften das zulassen, wolle man diese intensivieren. „Und wenn es Probleme gibt, stehen wir gern als Ansprechpartner zur Verfügung“, betonen Mertel-Rau und Eckert.