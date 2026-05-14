Der Pfälzische Rennverein Haßloch blickt auf Höhen und Tiefen zurück. Jetzt geben sich die Stars der Szene ein Stelldichein. Der Präsident hegt derweil einen Wunsch.

„Boxen auf“ heißt es am Samstag erstmals um 14 Uhr auf der Waldrennbahn in Haßloch. Am einzigen Renntag des Jahres feiert der Pfälzische Rennverein sein 140-jähriges Bestehen. Die Resonanz der Ställe ist mit 57 Vollblütern in sieben Rennen sehr gut, das Hippodrom im Großdorf hat wegen seiner fairen Linienführung nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt.

Die großen Quartiere des Westens sind ebenso vertreten wie Gäste aus Ungarn und den Niederlanden. Trainerin Romy van der Meulen schickt mit Cuban Lynx und Pivotal Affair zwei aussichtsreiche Starter in die traditionsreiche „Haßlocher Meile“, dem mit 8000 Euro dotierten sportlichen Höhepunkt um 16.20 Uhr.

Hauptgegner des Holland-Duos könnte die vierjährige Stute Arctica Spirit aus dem Kölner Championstall von Peter Schiergen sein. Mit Sibylle Vogt kommt ein absoluter Star der Jockeygilde in die Pfalz, die Schweizerin zählt zu den besten Sattelkünstlerinnen Europas und eilt nach ihrer Kokainsperre weiter von Sieg zu Sieg.

Rennvereinspräsident Christian Keller: „Unsere Vorfreude ist riesig. Wir haben ganz viel Zeit und Herzblut investiert.“ Das weite Areal strahlt nach langer Rennpause dank unzähliger ehrenamtlicher Arbeitseinsätze wieder in neuem Glanz: Der Innenraum der Tribüne wurde nach dem schrecklichen Brand wieder restauriert, in beiden Jockeystuben und im Büro der Rennleitung liegen neue Böden, Führ- und Absattelring wurden frisch gestrichen und von Hecken entfernt.

Tod Ludwig II.

Nach dem letzten Rennen beginnt die große After Race Party. Zum kleinen Jubiläum blicken Verantwortliche und Galoppfans auf eine äußerst wechselvolle Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen zurück. An Pfingsten 1886 war alles für den Gründungsrenntag angerichtet, in der Festschrift zum 100. Geburtstag berichtet ein Zeitzeuge lebhaft von „dichten Menschenmengen vor der Kirche, mit Kränzen und Fahnen geschmückten Tribünen, einem prunkvollen Umzug vom Festplatz zur Rennbahn.“

Doch plötzlich machte die Todesnachricht von König Ludwig II. die Runde. Just an diesem Tag ertrank der Erbauer von Neuschwanstein und Mäzen des Komponisten Richard Wagner im Starnberger See, die königstreuen Haßlocher brachen die Feierlichkeiten ab und verschoben die Gründung auf den 4. Juli.

Es fanden sich immer Idealisten, die nach Zwangspausen wie den beiden Weltkriegen den Bestand von Rennen und Verein sicherten. Zum deutsch-französischen Renntag am 20. Oktober 1946 wurden über 20.000 Eintrittskarten verkauft, im gleichen Jahr fand im Dezember bei minus 15 Grad ein dritter Renntag statt.

Derbysieger Ako

Am 4. Juli 1982 sprach ganz Europa über Haßloch, es war die Blütezeit des damaligen Volkssports Galopprennen. Der von Heinz Günter Heibertshausen auf der Waldrennbahn trainierte Ako gewann das Deutsche Derby in Hamburg. Mit einer Siegquote von 608:10 ist er bis heute der größte Außenseiter in der Geschichte des wichtigsten Rennens im Land.

Der österreichische Siegjockey Erwin Schindler wohnt seit vielen Jahrzehnten direkt an der Rennbahn. Mit knapp 80 Jahren ist er noch topfit, unterstützt die aktuell vier Trainer mit Tipps und beim Füttern. Ikone des Vereins ist die 94-jährige Helma Schmitt, die viele Jahrzehnte in unterschiedlichsten Funktionen den Verein unterstützte.

Schmitt engagiert

Über ein Jahrzehnt war die langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Präsidentin. Sie erzählt: „Natürlich habe ich meine politische Tätigkeit zur Sponsorenakquise genutzt. Aber es war trotzdem immer mühselig zeitintensiv.“ Doch seit der Digitalisierung um die Jahrtausendwende fließt ein Teil der für den Sport lebensnotwendigen Wettumsätze übers Internet an ausländische Buchmacher, wegen hoher Kosten für Futter und Personal reduziert sich die Anzahl der Pferde jährlich.

In Haßloch kamen noch massive Wildschweinschäden am Geläuf, Tribünenbrand und hohe Fluktuation in der Führungsetage dazu. 1998 gab es noch fünf Renntage, in den letzten Jahren meist nur noch eine Veranstaltung, manches Jahr war gänzlich rennfrei. Präsident Keller sieht den Samstag auch als Neuanfang: „Unser Ziel ist es, künftig wieder zwei Renntage pro Jahr anzubieten.“