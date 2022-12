Zum Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters lädt die Stadt Neustadt für Freitag, 13. Januar, ab 19 Uhr in den Saalbau ein. Geboten werden soll laut Pressemitteilung ein buntes Programm mit Musik und Showdarbietungen. Gesprochen werde über Projekte, Ereignisse und Erfolge, die Neustadt und seine Bürgerinnen und Bürger 2022 bewegt hätten. Hinzu komme ein Ausblick auf das neue Jahr. Durch die Veranstaltung führt Holger Wienpahl, der seit Jahren die Wahl der Deutschen Weinkönigin für den Südwestrundfunk moderiert. Wie in den Jahren vor Corona kostet das Ticket für den Neujahrsempfang zehn Euro. Laut Stadt kann es am 13. Januar ab 17 Uhr auch zur An- und Abreise mit Bus und Bahn innerhalb des Stadtgebiets verwendet werden. Zu haben sind Tickets online unter https://www.neustadt.eu/nje, gekauft werden können sie außerdem in der Kanzlei im Rathaus (Poststelle), wo nur Barzahlung möglich ist. Zwischen den Jahren ist sie geschlossen.