Manege frei: Zum 15. Mal will Weisheit’s Weihnachtscircus in Lachen-Speyerdorf sein Publikum begeistern. Bis 8. Januar erwartet die Besucher noch manche Überraschung.

Humor, Artistik und Nervenkitzel: Mit dieser Mischung ist Weisheit’s Weihnachtscircus in sein 15. Gastspiel in Lachen-Speyerdorf gestartet. Knapp zwei Stunden wird im angenehm temperierten Zelt ein Programm geboten, bei dem beispielsweise das „Todesrad“ und der „Globe of Death“ großen Eindruck hinterlassen.

Nach der Begrüßung durch Elfen und den Weihnachtsmann geht es rasant mit Fahrradartistik des „Trio Extrem“ aus der Ukraine los. Die Artisten zeigen, was mit einem BMX-Rad alles möglich ist. Die drei Fahrer springen mit beeindruckender Leichtigkeit über Rampen, durch die Luft und über Menschen hinweg. Oder sie zeigen, wie Fahrräder hüpfen können. Das beeindruckt auch Julian Rubick, der mit seiner Großmutter Liane Koch und seiner Cousine Ella Koch die Premiere besucht.

Humor nicht verloren

Clown Raul Veiga aus Brasilien, dessen Auto mit all seinem Besitz kurz vor der Premiere gestohlen worden war, sorgt gleich mit seinen ersten Aktionen für lachende Kinder. Das Lachen weicht aber offenen Mündern und große Augen, als Dominik Weisheit seine Dressurnummer mit Pony und Araberhengst startet. Für Ella Koch bereits der Höhepunkt, weil sie sich sehr auf die Tiere gefreut hat. „Die Pferdeshow war das schönste“, erzählt sie begeistert.

Für Stimmung sorgt danach eine Lasershow der Portugiesin Jennifer Costa. Dabei wir die Illusion erzeugt, Laserstangen und Lichtkegel mit den Händen verschieben, drehen oder direkt verteilen zu können. Für Liane Koch ein Beweis dafür, dass auch der Zirkus mit der Zeit geht. Sportliches Talent beweist im Anschluss Clown Veiga, bevor die Gebrüder Weisheit mit ihrer Handstand-Akrobatik beeindrucken.

Todesglobus zur Pause

Mit einer ganz besonderen Nummer geht es in die Pause, denn das „Trio Extrem“ zeigt mit dem „Globe of Death“, einer vier Meter großen Metallkugel, dass sie nicht nur Fahrrad fahren können, sondern auch Motorrad.

Nach Streichelzoo und einem Foto in der „Todeskugel“ zeigt Raul Veiga an der Chinese Pole, dass er nicht nur als Clown viel Applaus verdient. Denn ein Ein-Hand-Stand in acht Metern Höhe will gekonnt sein. Nach einem Isis-Flügel-Tanz und Dominik Weisheits Kamel- und Dromedardressur heißt es dann: vor Spannung die Luft anhalten. Sergio Silva und Jennifer teilen mit der Armbrust Zeitungen, treffen Ballons oder schießen mit verbundenen Augen und über sechs Armbrüste einen Apfel vom Kopf.

Von Hunden und Schlangen

Danach kann man wieder durchatmen. Mit Vertikaltuchakrobatik, bei der die Liebesgeschichte von Tarzan und Jane hoch unter der Zirkuskuppel nacherzählt wird, sowie Mary-Ann Weisheit als Schlangenfrau und Dominik Weisheits Hundeshow. Zum Finale dreht sich schließlich das acht Meter hohe „Todesrad“, in dem Sergio Silva durch die Manege läuft. Wobei er so einige Tricks auf Lager hat, um die Spannung beim Publikum zusätzlich anzuheizen.

Zirkus-Sprecherin Anja Konetzki freut sich über eine gelungene Premiere, auch wenn das Zelt nicht voll gewesen sei: „Für eine Premiere sind wir zufrieden, wir haben schon einige Anmeldungen.“ Für sie sei es immer wieder schön, in Lachen-Speyerdorf zu sein: „Das ist wie nach Hause kommen. Wir wissen, wo man einkaufen kann, sind längere Zeit hier, und viele kommen ja aus Neustadt.“

Info

Weitere Vorstellungen am 29. und 30. Dezember sowie am 5., 6. und 7. Januar, jeweils 15 und 19 Uhr, am 27., 28., 31. Dezember und 1. bis 4. Januar, jeweils 16 Uhr, sowie schließlich am 8. Januar um 15 Uhr