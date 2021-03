Ein Passant hat der Polizei am Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass ein leerstehendes Haus in der Remigiusstraße in Diedesfeld nach den Stürmen der vergangenen Tage neue starke Risse aufweise. Putz falle bereits auf die Straße. Die angerückte Polizeistreife rief daraufhin die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) zu Hilfe. Am und im Anwesen wurden mehrere frische Fugen festgestellt, wegen derer die Hauswände gestützt werden mussten. Wie das THW Neustadt mitteilt, neigte sich die Hausfront bereits nach vorne. Weitere Kräfte aus Landau und Germersheim wurden alarmiert. Laut Polizei ist es nicht mehr möglich, ungehindert durch die Straße zu fahren. Absperrungen seien eingerichtet. Der Einsatz, an dem neben den Polizisten 35 Kräfte von THW und Feuerwehr beteiligt waren, war vor Mitternacht beendet.