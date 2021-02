Diedesfelder Kunden des Telekommunikationsunternehmens Inexio werden am Dienstagmorgen drei Stunden ohne Telefon und Internet auskommen müssen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Es sei denn, sie nutzen das mobile Datenvolumen ihres Smartphones oder Tablets für Recherchen im Netz. Die betroffenen Haushalte seien bereits im Vorfeld von ihrem Internetdienstanbieter benachrichtigt worden. Der Grund für diese Einschränkung sind Arbeiten am Verteilerkastens vor der Festhalle, die um 6 Uhr aufgenommen werden sollen. Dort werden laut städtischer Tiefbauabteilung die Anschlüsse durchgeführt. Der bisherige Verteilerkasten in der Straße „Zum Klausental“ hatte für Verkehrsteilnehmer zu Sichtbehinderungen geführt, weshalb er abgebaut werden soll.