Zum Abschluss des Projekts „Gärten für die Artenvielfalt“ hat das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen eine positive Bilanz gezogen.

„Wir haben einen Impuls gegeben, sich über die Grenze hinweg auszutauschen und Gartenkunst mit lebendiger Artenvielfalt zu kombinieren“, wird Friedericke Stakelbeck, Direktorin des Biosphärenreservats, in einer Mitteilung zitiert. Seit dem Projektstart seien Privatleute und Gemeinden ebenso für das Vorhaben begeistert worden wie Schulkinder. „Jetzt lebt die Idee eigenständig weiter“, so Stakelbeck weiter.

Von Oktober 2022 bis Juni 2026 hat sich das deutsch-französische Biosphärenteam mit einem umfassenden Programm für eine naturnahe Umgestaltung von Grünflächen eingesetzt. Das Programm reichte von Praxisworkshops bis zu Exkursionen und Kinodebatten. Herzstück war der jährlich stattfindende Gartenwettbewerb für Privatleute.

Gemeinsames Gärtnern auch für Schüler

Die Zusammenarbeit der vergangenen Jahre ist nun mit einem Festtag des Biosphärenteams mit zahlreichen Projektteilnehmern und Gartenfans gefeiert worden – im Privatgarten von Lilo Helfferich in Neustadt. Helfferich bewirtschaftet den Garten in dritter Generation. Zu den Ehrengästen zählte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Christine Schneider (CDU). Sie betonte in ihrer Festrede die Bedeutung des Schutzgebietes und lobte die wertvolle Arbeit zur Bewahrung der Biodiversität. Auch der Vorsitzende des Bezirkstags der Pfalz und Landrat des Kreises Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), unterstrich die Reichweite des Projekts.

Wie das Biosphärenreservat berichtet, stellten sich bei dem dreieinhalbjährigen Projekt 86 Gärten im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen der deutsch-französischen Wettbewerbsjury. 29 Gärten wurden prämiert. 230 grenzüberschreitende Veranstaltungen richteten sich an die breite Öffentlichkeit, 22 Tageslehrgänge und Fachsymposien fanden für Expertinnen und Experten statt, neun deutsch-französische Schulaustausche luden zum gemeinsamen Gärtnern ein und erreichten mehr als 350 Kinder. Vier öffentliche Grünflächen wurden zudem als nachhaltige Lebensräume für Pflanzen und Tiere umgestaltet, so die Auflistung des Biosphärenreservats.

Mit Ende des Projekts ende nicht das Engagement des Biosphärenreservats für die Artenvielfalt, betont Stakelbeck. Gärtner seien nach wie vor mit Ihren Fragen willkommen; es würden auch weiterhin Workshops zum naturnahen Gärtnern angeboten.

Info

Mehr zum Projekt „Gärtner für die Artenvielfalt“: www.pfaelzerwald.de