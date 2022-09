Die Polizei hat am Wochenende mehrfach stark alkoholisierte Fußgänger angetroffen. Leisten die Beamten Hilfe bei der Organisation der Heimfahrt, könnte für die Betroffenen im Nachgang dafür eine Gebühr fällig werden.

Am Wochenende musste sich die Polizei mehrfach mit betrunkenen Personen auseinandersetzen. Ein Bild, dass sich gerade im Sommer und während der Zeit der Weinfeste und Kerwen immer wieder den Beamten bietet. „In Edesheim war beispielsweise Kerwe“, erklärt Jörg Dausch, stellvertretender Inspektionsleiter in Edenkoben. In Maikammer sahen die Beamten den Klapprad-Cup auf der Kalmit als Ursache für ausgedehnte Feierlichkeiten.

„Normalerweise melden uns Zeugen, dass betrunkene Menschen in auffälliger Weise unterwegs sind“, erläutert Dausch. Daraufhin schauten die Polizeibeamten nach dem Rechten. Je nach dem, welches Bild sich den Einsatzkräften vor Ort biete, sei dann auch ein Anruf bei medizinischen Hilfskräften nötig. „Wenn beispielsweise jemand auf der Straße liegt und nicht mehr auf eine Ansprache reagiert, rufen wir natürlich den Rettungsdienst. Die medizinischen Fachkräfte entscheiden dann, wie mit der betroffenen Person weiter verfahren wird“, erklärt er. In einem Fall musste am Wochenende eine Person ins Krankenhaus transportiert werden.

Die Polizei organisierte in einigen Fällen am Wochenende, dass die Betroffenen nach Hause gebracht wurden. „In sehr seltenen Fällen fahren wir die betrunkene Person, wenn sie noch ansprechbar ist und nicht weit entfernt wohnt, sicherheitshalber selbst nach Hause“, sagt Dausch.

Meldung an Verwaltung

Allerdings müssen die Beamten diese „Dienstleistungen“ dann an die zuständige Polizeiverwaltung in Ludwigshafen melden. „Es gibt eine Gebührenordnung. Dort sind Gebührensätze für verschiedene Dienste aufgeführt. Die Kollegen in Ludwigshafen prüfen dann, ob derjenige möglicherweise für den Einsatz aufkommen muss“, weiß der stellvertretende Dienststellenleiter. Und dann flattert der betroffenen Person unter Umständen ein Gebührenbescheid ins Haus. Auch wenn diese sich möglicherweise so gar nicht mehr an diese Nacht erinnern kann.

„Wir sehen derzeit natürlich eine Häufung bei diesen Fällen“, stellt Dausch fest. Allerdings werde für diese Einsätze keine spezielle Statistik erhoben. „Das ist natürlich eine Folge der vielen Weinfeste, Kerwen und anderen Veranstaltungen während der warmen Jahreszeit. Im Winter sind wir deswegen so gut wie gar nicht im Einsatz.“