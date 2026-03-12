Nur noch etwas über eine Woche, dann wird der neue Landtag gewählt. Was die Stadt im Vorfeld der Wahl empfiehlt – und wie sie genug Helfer für die Wahllokale findet.

Für Kommunen wird es immer schwieriger, ausreichend Wahlhelfer zu finden, die für reibungslose Abläufe in den Wahllokalen sorgen und beim Auszählen der Stimmen helfen. Neustadt bildet da keine Ausnahme. Bei der Landtagswahl werden in Neustadt rund 500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz sein, informiert Dagmar Seidel vom Presseteam der Stadt. Die Hälfte davon werden ihren Angaben zufolge städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.

Das ist deswegen interessant, weil die Stadt Speyer vom Landesrechnungshof gerügt worden ist. Konkret ging es um die Praxis bei der Bundestagswahl 2021. Beanstandet wurde, dass die Speyerer Stadtverwaltung den Wahlhelfern aus ihren Reihen Arbeitszeitgutschriften in Höhe der tatsächlichen Anwesenheitszeit plus einen 50-prozentigen Zuschlag gewährt habe. Damals sei es um 117 Personen und insgesamt 1800 Arbeitsstunden gegangen. Der Rechnungshof wertet das als „Personalaufwendungen von überschlägig 67.000 Euro, denen keine hauptamtliche Arbeitsleistung gegenüberstand“. Weiter heißt es vom Rechnungshof: Die Mitgliedschaft in einem Wahlvorstand sei eine ehrenamtliche Tätigkeit. Die „Städtischen“ würden in „Ausübung einer staatsbürgerlichen Pflicht, nicht hingegen im Rahmen von Dienst- oder Arbeitspflichten eingesetzt“. Ihnen stehe wie den anderen Helfern allenfalls ein „Erfrischungsgeld“ zu, das sie überdies erhalten hätten.

Viele treue Wahlhelfer

Muss also auch in Neustadt eine Rüge des Landesrechnungshofs befürchtet werden? Eher nicht. Dagmar Seidel erklärt: „Im Unterschied zu Speyer gewähren wir für städtische Bedienstete nur eine Stundengutschrift entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. Sie erhalten kein Erfrischungsgeld.“ Im Gegensatz dazu erhielten die Ehrenamtlichen, die bei der Wahl mithelfen, ein Erfrischungsgeld gemäß den Vorgaben des Landeswahlgesetzes. Wahlvorstände bekommen demnach 40 Euro, alle anderen Wahlhelfer 30 Euro.

Mit verschiedenen Schreiben etwa an Ortsbeiräte, Stadtratsmitglieder und Parteien bittet die Stadt im Vorfeld von Wahlen um die Meldung von ehrenamtlichen Helfern. Seidel: „Die Zahl der Ehrenamtlichen ist nach unseren Erfahrungen rückläufig. Wir möchten aber ausdrücklich betonen, dass wir einen großen, sehr zuverlässigen Stamm an treuen Ehrenamtlichen haben, die uns seit Jahren bei jeder Wahl unterstützen. Neue Ehrenamtliche sind trotzdem herzlich willkommen.“ Um eine reibungslose und rechtskonforme Wahl durchführen zu können, sei es erforderlich, dass auch städtische Mitarbeitende eingesetzt werden. „Diese Praxis ist wie bei anderen Kommunen auch bei uns gängig und hat sich bewährt“, sagt Seidel.

Wahlbriefe nicht per Post

Damit bei der Stimmabgabe alles klappt, weist die Stadt zudem auf die aktuellen Postlaufzeiten von mindestens drei bis sechs Tage hin. „Daher empfehlen wir, Wahlbriefe nicht per Post zurückzusenden“, so Seidel. Bürger sollten stattdessen den Briefkasten des Rathauses am Marktplatz nutzen, die Wahlbriefe in den Ortsverwaltungen oder direkt am Wahlsonntag im zuständigen Urnenwahllokal abzugeben. Das Portal Oliwa (www.neustadt.eu/oliwa), bei dem Briefwahl online beantragt werden kann, ist der Stadt zufolge bis Dienstag, 17. März, 12 Uhr, geöffnet.

Am Samstag, 14. März, feiert das Marktfrühstück 2026 Premiere. An dem Tag wird auch das Briefwahlbüro im Rathaus von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet sein – der Eingang befindet sich am Juliusplatz. Am Freitag vor der Landtagswahl, 20. März, ist das Briefwahlbüro von 8 bis 15 Uhr durchgehend geöffnet.

Alle, die bisher noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sollen sich bitte unverzüglich beim Wahlteam per Mail an briefwahl@neustadt.eu oder unter Telefon 06321 855-1300 melden. Inzwischen steht ja auch fest, dass die Landtagswahl mit dem Mandelblütenfest zusammenfällt. Das Gimmeldinger Wahllokal zieht daher in die Halle des TV Gimmeldingen um. Dieses Wahllokal wird wie alle anderen auch am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Weitere Informationen unter www.neustadt.eu/wahlen.