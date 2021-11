Einen kuriosen Einsatz gab es für die Edenkobener Polizei am Freitagabend auf der A65: Eine Streife rückte aus, da Zeugen ein Pannenfahrzeug auf der Autobahn in Höhe der Abfahrt Neustadt-Süd gemeldet hatten. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, war aber nicht nur der Fahrer des Pannenfahrzeugs anwesend, sondern auch noch ein Bekannter des Fahrer. Der Kumpel wollte beim Abschleppen des defekten Autos helfen. Die Polizisten überprüften die Personalien der beiden Männer und staunten nicht schlecht: Der Pannenhelfer wurde nämlich mit einem Haftbefehl gesucht. Da er den geforderten Geldbetrag zahlen konnte, blieb ihm jedoch ein Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt erspart.