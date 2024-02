Viele Menschen leiden unter Einsamkeit. Ein neues Angebot soll dem entgegenwirken: Nachdem der erste Stadtteiltreff in Böbig unter dem Motto „Lieber gemeinsam statt allein am Sonntag“ laut Veranstaltern mit rund 20 Besuchern erfolgreich lief, soll das Angebot langfristig etabliert werden. Der Treff findet künftig jeden dritten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr in Böbig, Am Knappengraben 18, statt. Der nächste Termin ist am kommenden Sonntag, 18. Februar. Laut den Organisatoren soll der Austausch untereinander im Mittelpunkt stehen. Initiatorin Astrid Blobel hat bei der Premiere bei Kaffee zum Beispiel von einer Reise nach Costa Rica erzählt, die sie Ende letzten Jahres mit ihrem Sohn unternommen hatte.