Neustadt sucht das schönste Straußenei. Zumindest ist dies das Motto eines Wettbewerbs der Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH und der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG). Mit dieser Aktion soll der Einkaufsbummel in der Fußgängerzone zu einem unterhaltsamen Ereignis werden, indem sie nach den Exemplaren Ausschau halten und sich ihren Favoriten auswählen.

Wo die Eier zu finden sind

In der vergangenen Woche wurden die Vorbereitungen für diese andere Art der Eiersuche abgeschlossen. Dafür wurden 36 Straußeneier an alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Neustadt und in den Ortsteilen ausgeliefert. Passend zur Jahreszeit haben sich die Mädchen und Jungen darauf künstlerisch verewigt.

Seit dieser Woche werden die Kunstwerke in einigen Schaufenstern in der Innenstadt präsentiert, konkret beim Unverpackt-Laden, bei Denzinger Antiquitäten, im Modehaus Schmitt, bei Marc S. Trendstor, Stahlers, House of Gerry Weber, beim Juwelier Velhorn und in der Boutique Laufsteg.

Preise für Teilnehmer

Auch der Kulturpreisträger der Stadt, Gerhard Hofmann, hat ein Straußenei bemalt. Dieses ist neben einem Straußenei der Nachwuchskünstlerin Emma Herrgen im Fenster der Tourist-Information am Hetzelplatz zu bestaunen.

Mitmachen kann jeder, wer mit dem Smartphone den QR-Code unter dem ausgewählten Straußenei scannt. Alternativ kann man auch bis zum 5. April online unter www.neustadt.eu/osterei seine Stimme abgeben. Unter allen Teilnehmern werden drei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro von zsammehalde.neu-stadt.eu verlost. Auch die Einrichtung des „Siegereis“ kann sich über einen Preis freuen.