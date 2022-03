Elmstein. Auch vom Düngemittelhersteller Lebosol, der seinen Sitz in Elmstein-Iggelbach und seine Produktionsstätte in Sembach (Kreis Kaiserslautern) hat, geht eine Hilfslieferung in die Ukraine, wo das Unternehmen eine Tochtergesellschaft hat.

Weil nicht alles, was dort dringend benötigt werde, in größeren Mengen einfach zu besorgen war, habe die Firma eine Aktion gestartet, berichtet Geschäftsführer Rene Verdaasdonk, der auch Ortsbürgermeister in Elmstein ist. „Lebosol hat einen Betrag von 20.000 Euro zur Verfügung gestellt und alle Kolleginnen und Kollegen eingeladen, einen Teil des Einkaufs zu übernehmen.“ Er selbst habe Schmerzmittel und Verbandsmittel in der Schellbach’schen Apotheke und der Klosterapotheke in Lambrecht bestellt. Beide seien ihm mit dem Preis sehr entgegengekommen und hätten darüber hinaus noch großzügig gespendet, so Verdaasdonk. Eine Sendung mit Hilfsgütern sei bereits in der Ukraine angekommen, das Material sei von den ukrainischen Kollegen am Standort der Firma in Naumburg abgeholt worden. Für den jetzt anstehenden Transport werde wieder ein Übergabepunkt vereinbart.

Lebosol beschäftigt etwa 125 Mitarbeiter in Sembach und 15 in Elmstein-Iggelbach. Am Standort Ternopil in der Westukraine sind es sechs.