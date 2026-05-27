Seit Mitte Mai heißt es beim Wettbewerb Stadtradeln bundesweit wieder: Kilometer sammeln für den Klimaschutz. Auch die Gemeinde Haßloch beteiligt sich erneut an der Aktion. Wie der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad im Alltag gelingen kann, möchte Stadtradeln-Star Bernd Finger bei einer geführten Thementour unter dem Titel „Einkaufen mit dem Fahrrad in Haßloch“ zeigen.

Die Tour startet am Samstag, 30. Mai, um 10 Uhr am Radfahrerdenkmal auf dem Rathausplatz in Haßloch und endet dort nach rund eineinhalb Stunden wieder. Die Strecke ist etwa 14,5 Kilometer lang, führt über flaches Gelände und steuert laut Finger verschiedene Einkaufsmöglichkeiten im Großdorf an. Ziel sei es, zu zeigen, wie der Wocheneinkauf auch ohne Lastenrad und Auto gelingen kann, welche Wege abseits des Autoverkehrs sich dafür anbieten und welche unterschiedlichen Abstellmöglichkeiten es für Fahrräder gibt. Darunter seien auch Anlagen, an denen Räder schnell und sicher angeschlossen werden können und bei Regen geschützt stehen.

„Vielleicht ist die Tour auch für die eine oder den anderen Geschäftsinhaber eine Anregung, das Einkaufen mit dem Fahrrad noch attraktiver zu gestalten“, so Finger. Denn mit vergleichsweise wenig Aufwand ließen sich gute Bedingungen für Radfahrer schaffen und zugleich neue Kunden gewinnen, so der Stadtradeln-Star.