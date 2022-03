Die „Mußbacher Spitzen“, die gemeinsame Weinpräsentation der Mußbacher Winzer, findet nach einjähriger Pause wieder statt. Für Samstag und Sonntag laden die Winzer jeweils von 13 bis 18 Uhr zur Verkostung ein. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag um 13 Uhr bei Bähr Pfalztraube (An der Eselshaut 33).

Kooperation mit MoD

In diesem Jahr bieten die „Spitzen“ den Besuchern so manche Neuerung: Die Weine können Mal direkt bei den jeweiligen acht Winzerbetrieben verkostet werden, zum ersten Mal ist auch ein Betrieb für alkoholfreie Weine (Bähr Pfalztraube) mit dabei. „Durch das Weinguts-Hopping haben die Gäste die Möglichkeit, die Vielfalt und Besonderheiten jedes Weinguts noch besser kennen zu lernen“, schreiben die Organisatoren.

Zudem gibt es eine Kooperation mit dem Neustadter Mobilitätspartner MoD (Mobility on Demand). Gäste können bei der Anfahrt oder auch bei den Touren durch Mußbach auf diesen Fahrservice zurückgreifen. Auf dem Lageplan der „Mußbacher Spitzen“ sind die MoD-Haltepunkte eingezeichnet, die angefahren werden können. Einen Info-Stand hierzu wird es am Samstag ab 11.30 Uhr am Weincampus geben.

Auch das leibliche Wohl kommt bei den „Mußbacher Spitzen“ nicht zu kurz: Drei Gastronomiebetriebe im Ort haben während der gesamten Veranstaltungsdauer geöffnet und bieten sich für eine Stärkung an. Karten sind an den Tageskassen der Weingüter erhältlich und kosten 20 Euro für die Tageskarte und 30 Euro für die Zwei-Tages-Karte. Infos: www.mussbacher-spitzen.de.