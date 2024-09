Wie die Polizei in Neustadt mitteilt, meldete am Freitag gegen 3.30 Uhr ein Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Lambrecht, dass an der Einmündung B39 / Wiesenstraße in Lambrecht ein Gullydeckel auf der Straße fehlt. Die Gefahrenstelle wurde abgesichert, ein Ersatz-Gullydeckel organisiert. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei wegen Diebstahl und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person geben können, die den Gullydeckel entfernt hat. Hinweise an die Polizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.