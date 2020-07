Ohne Beute musste ein Unbekannter wieder abziehen, der am Mittwoch zwischen 13.25 und 14.50 Uhr in der Grainstraße in Neustadt die linke, hintere Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen hatte. Denn die Fahrzeugeigentümerin hatte gar keine Wertgegenstände in ihrem Auto, wonach der mutmaßliche Täter gesucht haben musste. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06321/8540 zu melden. Die Polizei rät dringend dazu, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen.