In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Glasscheiben am Eingangsportal des Pfarramts beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Telefon 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.