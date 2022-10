Was Pfälzer Koch- und Backkünstler sofort sehen.

Dampfnudeln sind ein gutes Beispiel für Kochkunst. Dabei geht es nicht um raffinierte Zutaten, Superfood mit dem Anspruch, uns gesund und schön zu erhalten, oder irgendwelche Ernährungstrends, die quasi religiös zelebriert werden. Nein. All das spielt bei der Zubereitung von Dampfnudeln keine Rolle. Der Zauber liegt im gewusst wie und in der Geduld – Faktoren, wie scheinbar aus einer anderen Zeit. Dabei sind die Zutaten für Dampfnudeln simpel, aber sättigend: Mehl, Hefe, Salz, Ei, Milch und Öl.

Als der Nahrungsmittelüberfluss uns noch nicht über die Verschwendung von Lebensmitteln referieren ließ, konnte und musste die Hausfrau mit Dampfnudeln eine Familie satt machen. Aus Wenigem viel zu machen, darin lag die Kunst. Diese beherrschten jedoch nicht nur die Pfälzerinnen. Auch in Bayern kennt man Dampfnudeln, und im Norden werden sie häufig Hefeklöße genannt.

Ohne große Worte

Regionale Besonderheiten machen den Unterschied. Einfach oder doppelt gebacken, darin unterscheiden sich schon die Regionen. Manche haben eine Salzkruste, die andernorts unbekannt ist. Aber wie so oft in der Pfalz: Warum viele Worte machen, wenn es ohne geht. Mit Dampfnudelmusterexemplaren und einem Hinweisschild macht der Gemüseladen Crepefruit in der Neustadter Kellereistraße es sich und den Kunden leicht. Die Muster zeigen, was doppelt und was einfach ist. Und so, wie die Muster aussehen, kann man davon ausgehen, dass sie gelungen sind. Pfälzer Kochkünstler sehen das sofort.