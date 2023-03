Von der Kraft, die Pausen mit sich bringen.

Fensterputzen gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Aber es musste wieder sein. Denn wenn ich hinausschauen wollte, reflektierten die Staubkörner das Licht. Klarer Blick: Fehlanzeige. Also machte ich mich an die Arbeit. Ich wischte und mühte mich ab, aber als ich gegen das Licht sah, war ich enttäuscht. Ich hatte den Staub entfernt, aber die Streifen waren unübersehbar. Manche Mitmenschen halten sich an den Mondkalender und warten den Tag ab, an dem der Himmelskörper günstig steht, bevor sie eine Aufgabe angehen. Die Ergebnisse geben ihnen Recht. Andere haben andere Vorgehensweisen oder Techniken.

Auch in anderen Lebensbereichen kenne ich das. Ich will etwas erledigen, aber es gelingt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da kommt Ärger auf. Vielleicht liegt es an der Pause, die ich nicht gemacht habe?

Es ist manchmal gut, eine Aufgabe zu unterbrechen, es einfach bleiben zu lassen und nicht weiterzumachen, anstatt Zeit mit Ärger zu verbringen. Gut, das geht nicht bei jeder Aufgabe, die vor mir liegt, aber bei einigen schon. Vielleicht sollte ich das gleich mal ausprobieren, das mit der Pause. Ich habe neulich gehört, wer behauptet, Pausen seien pure Faulenzerei, wäre im Irrtum. Es gibt wohl Erkenntnisse darüber, wie Pausen die Arbeit beleben können. Aus dem Fenster schauen, die Seele baumeln lassen, tief durchatmen, das würde sich sehr gut zum Kräftetanken eignen.

Danach blicke ich vielleicht wieder voll durch und schaffe meine Arbeit in Nullkommanix. Das erinnert mich gerade an ein Gebet, das ich neulich gehört habe. Es handelt davon, dass der Mensch sich hin und wieder mal selbst in seinem alltäglichen Tun unterbricht, um Gott einen Platz zu lassen. Unter Umständen ist dieser Platz, diese Pause, genau das, was Gott mir von Herzen gönnt und worüber er sich mit mir freut. Danach kann ich gestärkt an mein Werk gehen. Ich habe es gestern mit den Fenstern probiert, es hat geklappt.

Die Autorin

Christa Rieger ist Gemeindediakonin des Protestantischen Dekanats Neustadt.