Von Eis über Kultur bis zur Stadtentwicklung: Der Franzose William Drey hat bei der RHEINPFALZ spannende Einblicke in den Redaktionsalltag und das Leben in der Pfalz gewonnen.

Die Deutschen tragen Lederhosen, trinken Bier und essen Brezeln, dazu sind sie Verfechter von Recht und Ordnung, stehen für Effizienz und Strebsamkeit. „Das sind nur Stereotype“, weiß William Drey, „auch wenn die Deutschen im Gegensatz zu den Franzosen nicht über eine rote Ampel gehen, selbst wenn kein Auto kommt.“ Der 15-Jährige aus Frankreich hat in dieser Woche ein Praktikum in der Lokalredaktion der RHEINPFALZ absolviert.

Es war bereits der zweite Besuch in der Partnerstadt für den Schüler aus Mâcon, der die Seconde (zehnte Klasse) am Lycée René Cassin besucht. Sein Deutsch ist entsprechend gut – auch, weil William den deutsch-französischen Doppelabschluss AbiBac anstrebt. Dazu gehören sechs Wochenstunden Deutsch sowie bilingualer Unterricht in Geschichte. „Auf Hochdeutsch verstehe ich alles gut, aber Pfälzisch ist sehr kompliziert.“ Ebenso gewöhnungsbedürftig: die Essenszeiten. „Die Deutschen Essen schon um 18 Uhr zu Abend, wir eher um 20 Uhr“, erklärt William.

„Jeden Tag Neues entdecken“

Erste Erfahrungen in der Medienbranche hat William bereits während zwei Praktika bei französischen Regionalzeitungen gesammelt. „Ich bin sehr neugierig und möchte verstehen, was passiert“, erklärt der Jugendliche sein Interesse am Beruf. „Als Journalist kann man jeden Tag Neues entdecken.“ Zum Beispiel neue Eissorten beim Besuch einer Eismanufaktur, der ihm besonders gefallen hat. Darüber hinaus bekam der Praktikant Einblicke hinter die Kulissen eines neuen Ladens und hat hitzige Diskussionen um die Stadtentwicklung mitverfolgt.

Wenn sie nicht in der Redaktion, in Cafés, der Stadtverwaltung oder in einer Grundschule mithalf, besuchte die Schülergruppe aus Frankreich unter anderem das Hambacher Schloss. „Das war schon cool“, sagt William, auch wenn er sich die „Wiege der Demokratie“ wegen der Bekanntheit noch größer vorgestellt habe. Besonders gefallen habe ihm außerdem eine Wanderung zur Wolfsburg und eine Besichtigung der Stiftskirche, die seit 1708 mit einer Trennmauer in den protestantischen West- und den katholischen Ostteil aufgeteilt ist. „Es war spannend, sich die Unterschiede in beiden Teilen anzuschauen. Die ganze Innenstadt in Neustadt ist gut erhalten, es sieht aus wie im Mittelalter.“ Aufgefallen sind dem 15-Jährigen neben schicken Fachwerkhäusern und malerisch gepflasterten Altstadtgassen aber auch die vielen Baustellen im Stadtgebiet – dafür seien die Straßen jedoch gut.

Konkrete Zukunftspläne

Am Samstag geht es für die Schülergruppe wieder zurück in die Heimat. Dort steht für William bald die nächste Reise an: Einen Teil seiner dreimonatigen Sommerferien wird er in London verbringen. Danach geht es in den Abitur-Endspurt. Nach seinem Abschluss in zwei Jahren denkt der 15-Jährige, der in seiner Freizeit gerne Theater spielt, daran, Journalismus oder auch internationale Politik zu studieren.