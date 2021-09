Der Eine-Welt-Laden Neustadt beteiligt sich an der Fairen Woche. Ab Freitag werden zwei Wochen lang unter dem Motto „Zukunft fair gestalten“ vor allem menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Blick gerückt. Laut dem Eine-Welt-Laden-Team wird insbesondere die Frage beleuchtet, wie Arbeit und Wirtschaft gestaltet sein müssen, damit sie Menschen nicht schaden und welchen Beitrag der Faire Handel dazu leistet. Dessen Ziele seien die Kinderrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und die Sicherung von Existenzen. Während der Fairen Woche können Interessierte im Eine-Welt-Laden unter anderem Infobroschüren für Erwachsene und Jugendliche sowie Rezepthefte bekommen. Zu finden ist der Eine-Welt-Laden in der Stangenbrunnengasse 17. Ziel der Aktionswoche sei es, Kunden ganz gezielt über den Fairen Handel und das „bewusste Einkaufen“ zu informieren.