Die ansteigenden Temperaturen machen deutlich: Der Frühling hat begonnen und die Natur erwacht aus dem Winterschlaf. Auch in den Weinbergen. Da kann man jetzt ein Schauspiel erleben: die Rebe „blutet“.

Infolge des Rebschnitts, der zwischen Dezember und Februar von den Winzern durchgeführt wurde, haben die Ruten eine Schnittwunde. Durch die zunehmende Wärme im März und April tritt an den Schnittstellen Saft aus, die sogenannte „Rebträne“. Das ist ein Zeichen, dass sich der Rebstock selbst heilt. Die enthaltenen Inhaltsstoffe wirken desinfizierend, vermeiden das Eindringen von Bakterien und verschließen die Schnittwunde. Besagter Saft aus der Weinrebe nennt man „Rebtränen“, „Rebwasser“ oder „Rebenblut“.

Auch in der Medizin ist die mögliche heilende Wirkung der Rebträne bekannt. So berichtete Hildegard von Bingen in ihren Schriften über die „segensreichen Eigenschaften“ der Rebtränen und deren Nutzen für die Menschen bei verschiedenen Krankheiten. Anwendung findet die Rebträne bei Hautkrankheiten wie Hautflechte, Schuppenflechte und Ausschlägen. Des Weiteren wird es gegen Kopf-, Augen- und Ohrenschmerzen und – mit Olivenöl vermischt – auch als Enthaarungsmittel eingesetzt.