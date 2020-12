Sozial schwache Menschen im Advent zu unterstützen, war die Idee eines Dampfnudelessens in der Gimmeldinger Meerspinnhalle in 2019. Wegen Corona wäre eine solche Einladung in diesem Jahr undenkbar. Doch es gibt Alternativen.

So überlegten die Initiatoren Claudia Albrecht und Stefan Jakobi, wie sie trotzdem ein Zeichen für Miteinander und Zusammenhalt setzen könnten und ersannen die Idee, stattdessen Gutscheine zu verteilen und damit auch der gebeutelten Gastronomie zu helfen. „Neustadter und hiesige Unternehmen zahlen Verzehrgutscheine im Wert von zehn Euro, die dann von den Teams der Neustadter Tafel und des Lichtblick an alleinerziehende Mütter und sozial schwache Familien mit Kindern verteilt werden.

Diese Gutscheine können dann in den teilnehmenden Betrieben für Gerichte zum Mitnehmen eingelöst werden“, erklärt Albrecht, die die Aktion als Gimmeldinger Ortsvorsteherin gemeinsam mit Citymanager Stefan Jakobi und dem Neustadter Zonta-Club organisiert. Jeder Gastronom bietet drei Gerichte an, aus denen eine Speisekarte erstellt wird. Die Gutscheine werden dann am Sonntag, 20. Dezember, ab 15 Uhr im Saalbau verteilt. Mit dabei ist auch Inge Löchel, Wirtin der Herberge in der Mittelgasse: „Das ist eine tolle Aktion, bei der alle Beteiligten etwas davon haben“, ist sie überzeugt.

Bis Montag hätten sie schon das Geld für 28 Gutscheine gesammelt und sechs Gastronomen ins Boot geholt, berichtet Albrecht und hofft auf weitere Unterstützung. Teilnehmer aus der Gastronomie können sich bei ihr per E-Mail an Claudia.albrecht@neustadt.eu anmelden, Spenden können auf das Konto der Freunde des Zonta-Clubs Neustadt überwiesen werden, IBAN DE 31 5467 0024 0059 9191 00.