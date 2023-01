Was ist für Schneefans ein Muss, wenn es tatsächlich mal schneit? Genau: Sie müssen einen Schneemann bauen. In beliebiger Größer, aber je opulenter und ausgeschmückter, desto besser. Auch Irmgard Groß aus Maikammer ist ein bekennender Schneefan und ging daher am Samstagmorgen gut gelaunt in ihren Hof. Doch dann merkte sie schnell: Für einen Schneemann taugte der trockene Schnee nicht. Und nun? Etwa enttäuscht sein, nein, das kam für Irmgard Groß nicht in die Tüte. Sie wurde kreativ. Denn der bekennende Burgen-Fan dachte sich, Schneemann kann jeder, ich entwerfe mal eine Schneeburg. Gesagt, getan. Stolze zwei Stunde dauerte es, ehe das vergängliche Kunstwerk in Maikammer fertig war. Es hat aber alles, was eine Burg braucht. Irmgard Groß ist derweil stolz auf ihre Kreation und ihre pfiffige Idee: „Ich habe schon so viele Schneemänner gebaut, aber das ist mal was ganz Neues.“