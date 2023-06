Warum die Gäste in Neustadt regelmäßig zum Glas greifen sollen und dabei auch über den Tellerrand blicken dürfen.

Es ist die Aufgabe der Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH die Vorzüge von Neustadt herauszustellen. Schließlich sieht sich die Stadt als „Herz der Weinstraße“ und möchte viele Gäste anlocken. Außerdem sind die Verantwortlichen stolz, dass die Bürger den Wohnwert von Neustadt besonders oft hervorheben. Die Basis für die Arbeit ist also nicht allzu schlecht.

Und doch muss immer weiter getrommelt werden, um als attraktiv zu gelten. Daher hat die TKS nun die Reihe „Wein.Event“ ins Leben gerufen. In Teilen gab es sie schon – mit der Jungwinzerprobe sowie mit dem Sekttag (Sparkling-Wine-Day). Beide sind feste Bestandteile des Programms beim Deutschen Weinlesefest. Ebenfalls schon etabliert das „Rosa Leuchten im Glas“ mit Roséweinen sowie die Sauvignon-blanc-Probe. Seit diesem Jahr finden sich im TKS-Kalender noch zwei Weinveranstaltungen: Riesling im Glas im Mai und Rotwein im Glas im November.

Bisher 50 Tickets verkauft

Da sich Veranstaltungen noch besser vermarkten lassen, wenn sie einen Namen haben, hat sich das TKS-Team das Gesamtpaket betrachtet und das Kind schließlich auf „Wein.Events“ getauft, so Mitarbeiterin Aline-Kristin Großstück. Frank Weisenburger ist als Eventmanager bei der TKS dafür verantwortlich, dass die Veranstaltungen gut über die Bühne gehen. Für ihn lag die Weinreihe auf der Hand: „Wir wollen zeigen, dass Neustadt eine Weinstadt ist.“ Zugleich seien solche Angebote wichtig, um Gäste auch von weiter weg anzulocken. Das Konzept komme an, ist Weisenburger überzeugt: „Beim ,Rosa Leuchten’ hatten wir 250 Gäste, vergangenes Jahr beim Sauvignon blanc waren es 220.“

Weisenburger ist zuversichtlich, dass auch am Sonntag im Saalbau beim diesjährigen „Sauvignon Blanc im Glas“ wieder viel los sein wird. Mit den bisher 50 verkauften Tickets sei man zufrieden. „Jetzt beginnen die spannenden Tage, an denen die Resonanz anzieht“, so Weisenburger. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 16 Euro (es gibt sie bei der Touris-Info am Hetzelplatz oder unter www.neustadt.eu/weineventsauvignonblancimglas) sowie für 18 Euro an der Tageskasse.

Rund 100 Weine im Angebot

Die Eintrittskarte ermöglicht es Gästen, am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr sich durch rund 100 verschiedene Sauvignon Blancs zu probieren. „Die Grundidee ist, dass wir unseren Neustadter Winzern eine Plattform bieten wollen, dass man aber auch über den Tellerrand hinausschauen kann“, so Weisenburger. Der Sauvignon Blanc eigne sich perfekt für eine Weinprobe, da er in vielen Ländern angebaut werde und überall eine besondere Note habe.

Weisenburger und speziell seine Kollegin Julia Ohde kümmern sich nicht nur um die Organisation. Denn im Einsatz sind lediglich zehn TKS-Mitarbeiter. „Wir präsentieren alles im Namen der Winzer, sie stellen uns dafür lediglich die Weine zur Verfügung“, erklärt Weisenburger. Es gebe einen großen Stamm an Winzern, der immer gern vertreten sei, „einige kommen auch extra auf uns zu“. Um die Recherchen auf dem internationalen Weinmarkt kümmere sich vor allem Ohde.

Ohne Verkauf

Oft sind die Weinverkostungen in verkaufsoffene Sonntage eingebettet. Dann werden die Weine im Ratssaal angeboten. Dieses Mal feiert der Saalbau Premiere als „Wein.Event“-Location. Weisenburger ist zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Man nutze den vor zwei Jahren umgestalteten Restaurant-Bereich im Saalbau, baue aber auch Sitzgelegenheiten im Freien auf. „Die Menschen sollen auch in Ruhe genießen können“, so der Eventexperte.

Einen Weinverkauf gibt es am Sonntag übrigens nicht. „Wir verkaufen höchstens ein paar Restflaschen.“ Wer kaufen wolle, müsse sich dann direkt an die Winzer wenden. Großstück sieht im Standort Saalbau einen Vorteil: „So liegt die Anreise mit der Bahn auf der Hand, und man kann mit gutem Gewissen auch wirklich ein bisschen was probieren.“ Denn die Reihe „Wein.Event“ soll sich etablieren und 2024 wieder stattfinden.