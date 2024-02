Erstmals nach drei Jahren gab es in Deidesheim wieder einen Valentinsabend mit Ehrungen. Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) nutzte die Gelegenheit für einen Rück- und Ausblick.

Der Valentinstag ist der Tag, an dem die Stadt Deidesheim vor 629 Jahren die Stadtrechte bekam. Und es ist traditionell der Tag, an dem die Stadt sich bei ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedankt.

Dörr ging an dem Abend auch auf die Entwicklung der Kommune ein. „Das Wort von der Zeitenwende hat die Runde gemacht, viele Menschen sind verunsichert und reagieren oftmals auch aggressiv. Trotzdem haben wir in Deidesheim einiges bewegt“, sagte er. Als Beispiele einer gelungenen Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen nannte er die Erneuerung der Gartenanlage im Schlosspark, der die Sanierung der Burggasse und der Mauer im Schlossgarten vorangegangen sei. Die Arbeit der Ehrenamtler im Park habe „sehr viel Anklang und Lob gefunden“. Auch bei den Kindergärten habe sich viel getan. Mit großem Engagement setzten beide Kitas sich für die Umwelt ein. Bei der Kita Vogelnest laufe ein Genehmigungsverfahren für eine Waldgruppe, das allerdings „sehr zeitraubend“ sei. Die Kita sei außerdem mit den Prädikaten Elysée-Kindergarten und Cittàslow-Supporter ausgezeichnet worden.

In guten Händen befindet sich auch die Stiftung Bürgerhospital. Dörr hob das Engagement des Spitalrats mit Geschäftsführer Stefan Wemhoener und Silvia Robert als Geschäftsleiterin des Hotel-Cafés Ritter von Böhl hervor, die mit ihrem Team aus einer in die Jahre gekommenen Einrichtung ein gut bewertetes barrierefreies Hotel gemacht hätten. Zugleich wagte Dörr einen Ausblick auf die Zukunft. Der Ausbau der Gemeindestraßen sei eine der kommenden Herausforderungen. „Nach Einführung der wiederkehrenden Beiträge werden wir als Erstes die Prinz-Rupprecht-Straße und den Kaisergarten und dann auch weitere marode Straßen wie die Obere Hofstückstraße oder die Mühltalstraße wieder in einen ordentlichen Zustand bringen können“, sagte er.

Eine große Herausforderung, aber auch eine Chance sehe er im geplanten Baugebiet D8 östlich der Bahn. „Derzeit werden die Notarverträge für die Grundstücke und weitere Beschlüsse für den Rat vorbereitet. Bei einer umsichtigen Planung können hier neue Akzente für die Stadtentwicklung gesetzt werden“, betonte Dörr. Bei all diesen Vorhaben hoffe er weiterhin auf das Engagement der Bürger. „Sie alle tragen dazu bei, dass unser Gemeinwesen attraktiv und menschlich bleibt“, unterstrich Dörr bei der Feierstunde, die von Maya Andres am Keyboard begleitet wurde.

Ehrungen

Eine besondere Würdigung und Ehrung erfuhren: Sabine Lucas (Bauamt der VG), Michael und Sabine Geissel (Sternwarte), Gitarrenbauer Jens Ritter, Sebastian Putsche, Inklusionstrainer der TSG Deidesheim. Dank ging an die beiden Weinhoheiten Kathi I. und Lena II. Ehrung und teilweise finanzielle Unterstützung durch die Frank-Lyden-Stiftung bekamen: Georg Maybaum (Freundeskreis ehemalige Synagoge), Alexander Will (Geschäftsführer Stadtwerke GmbH), Stefan Wemhoener (Geschäftsführer Tourist Service GmbH), Alexander Braun (Feldhüter), Michael Hörner (Leiter Gärtnertrupp), Robert Kirchner (Revierförster), Ulrike Stepic (Leiterin Kita Vogelnest), Susanne Bardua-Hick (Leiterin Kita St. Hildegard), Silvia Robert (Ritter von Böhl, Stiftung Bürgerhospital), Umweltgruppe Unke, Bernhard Oberhettinger und Achim Schulze (Partnerschaften), Lukas Dommert (Vorsitzender RV Edelweiß, 100-Jahr-Jubiläum), Berthold Schnabel (Historiker) und Maya Andres (Musik).