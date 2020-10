Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat seit Donnerstag eine neue Corona-Infektion registriert. Betroffen ist eine Person aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Dort sind der Behörde Stand Freitagnachmittag 18 aktive Corona-Fälle bekannt. In der Stadt Neustadt, die ebenfalls in ihrem Zuständigkeitsbereich liegt, gab es derweil keine Änderungen. Dort haben noch zwölf Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Landkreis DÜW 390, in Neustadt 159 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Bislang sind dort insgesamt 14 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Corona-Fallzahlen bleiben im Kreis Südliche Weinstraße beziehungsweise in der Stadt Landau stabil. Dem Gesundheitsamt SÜW sind derzeit 15 Corona-Infektionen bekannt.