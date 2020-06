Eine neue Corona-Infektion ist am Samstag in der Stadt Neustadt dazugekommen. Nach Angaben des Gesundheitsamts Bad Dürkheim handelt es sich um eine Frau, die zunächst zuhause betreut werden kann. Damit liegt die Fallzahl aktuell bei 108, fast alle Menschen sind bereits wieder gesund. In den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße ist über das Wochenende kein neuer Fall registriert worden.