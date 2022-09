Sprichwörtlich Bauklötze haben laut Betreuerin Angela Simon die Eltern der knapp 70 Kinder gestaunt, die bei den Legobautagen der Evangelischen Gemeinschaft Lachen-Speyerdorf mitgemacht haben. Denn zum Abschluss der drei Tage konnte in den Gemeinderäumen eine richtige Lego-Stadt bestaunt werden. „Über eine Million Legosteine haben die Kinder verbaut“, verrät Angela Simon. Eine beachtliche Leistung. Das betonte auch Claus Schick, der als Ortsvorsteher die „neue Stadt“ in Lachen-Speyerdorf eröffnen durfte.

Was den Kindern besonders viel Spaß machte: Sie durften eine Stadt bauen, die alle ihre Wünsche erfüllt. So fanden Betrachter dort eine Autowerkstatt mit Hebebühne, einen Hafen mit Leuchtturm und voll ausgestatteter Werft, Discounter, Lokale, ein Landhaus sowie Kino und Konzertbühne mit verschiebbaren Scheinwerfern. Auch ein Freizeitpark mit funktionsfähigem Freefall-Tower und Achterbahn wurde gebaut. Außerdem gab es Kirchen sowie Wolkenkratzer und Reihenhäuser – natürlich mit Solarenergie. „Selbst ein Heißluftballon und ein Flugzeug schwebten über den Gebäuden“, lobt Simon die Kreativität der Kinder. 40 Ehrenamtliche haben die Kinder übrigens an den drei Bautagen begleitet und unterstützt. Außerdem sorgte ein Küchenteam für die Stärkung der Baumeister.