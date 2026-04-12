Die Feuerwehr in der VG Lambrecht ist gut aufgestellt: 190 Männer und Frauen gehören der Wehr an, die „Sollstärke“ liegt bei 180. Das liegt auch an der Nachwuchsarbeit.

190 Feuerwehrleute, vier Jugendfeuerwehren und zwei Kinderfeuerwehren mit insgesamt 83 Kindern und Jugendlichen: Das ist die Feuerwehr in der VG Lambrecht in Zahlen. Für einen Großteil der Feuerwehrleute ist das ehrenamtliche Engagement ein fester Bestandteil ihres Lebens. „Das ist eine Lebenseinstellung“, sagt Björn Bürger, Sprecher der Wehr. Etliche der langjährig Engagierten sind jetzt geehrt worden.

45 Jahre dabei ist Hauptlöschmeister Michael Roth aus Esthal, der außerdem seit 35 Jahren Gerätewart in Esthal ist. „Dafür gab es einen Riesenapplaus bei der Jahreshauptversammlung“, berichtet Bürger. Roth erhielt das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen. Silber für 25 Jahre bekam auch Bürger selbst, der Oberbrandmeister in Esthal ist, darüber hinaus Löschmeisterin Ramona Kesberger-Frey aus Lambrecht und Hauptbrandmeister Alexander Schönung aus Lindenberg. Schließlich wurden zwei langjährige Mitglieder der Wehr aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet: Hauptlöschmeister Walter Nohl (nach 46 Dienstjahren) und Joachim Brucker, nach 50 Jahren. Beide waren bei der Feuerwehr Frankeneck.

Gestiegene Einsatzzahlen

Unterdessen sind die Einsatzzahlen der Wehr gestiegen. 2025 rückte sie 511mal aus, darunter waren 106 Einsätze der beiden First-Responder-Einheiten. Besonders belastend für die Wehren seien Einsätze mit tödlichem Ausgang, berichtet Bürger. Es habe davon im vergangenen Jahr mehrere gegeben, die Gründe seien hauptsächlich gesundheitlicher Art gewesen. Die Verbandsgemeinde verzeichnete indes keinen tödlichen Verkehrsunfall.

Bürger ist zuversichtlich, dass es in der Verbandsgemeinde Lambrecht auch weiterhin gelingen wird, genügend Interessenten für die Feuerwehr zu bekommen. Schwieriger werde es jedoch, die Tagesalarmbereitschaft zu garantieren. Das liege daran, dass immer mehr Anwohner außerhalb der VG arbeiten. Grundsätzlich würden deshalb immer mindestens zwei lokale Feuerwehren alarmiert, bei einer höheren Alarmstufe auch mehrere.

Dem Nachwuchs bieten die Wehren neben den regelmäßigen Übungen auch Ausflüge und andere Veranstaltungen an. Im vergangenen Jahr gab es einen gemeinsamen Kinder- und Jugendfeuerwehrtag der Verbandsgemeinde, bei dem die Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen konnten. Eine solche Veranstaltung sei auch in diesem Jahr geplant, sagt Bürger. Außerdem nehmen die Wehren am Kreiszeltlager in Bad Dürkheim teil.